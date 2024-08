Cruzeiro x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/08) pela Sul-Americana

Cruzeiro x Boca Juniors disputam nesta quinta-feira (22/08) as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Boca Juniors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Boca Juniors foi o vice-líder do Grupo D da Copa Sul-Americana com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Cruzeiro liderou invicto o Grupo B da mesma competição e acumulou 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 3 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Boca Juniors por 1 a 0.

VEJA MAIS

Cruzeiro x Boca Juniors: prováveis escalações

Boca Juniors: sem informações.

Cruzeiro: sem informações.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Boca Juniors

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 22 de agosto de 2024, 21h30