Cruzeiro questiona postura de Réver na confusão com torcedor no Aeroporto de Confins

O Cruzeiro repudiou a confusão em que o zagueiro Réver se envolveu com um torcedor da Raposa no Aeroporto de Confins, na Grande BH. O jogador brigou fisicamente por uma provocação do filho do torcedor, de 13 anos, que fez alusão à goleada de 6 a 1 do time azul em cima do Galo em 2011.

Em suas redes sociais, o time celeste fez uma crítica direta ao fato, afirmando que houve uma agressão por parte do zagueiro.

"Agressão contra uma criança, quando confirmada, seja quem for o autor, seja qual for o clube da criança agredida - e obviamente mesmo que nada tenha de relação com futebol - será uma agressão e, portanto, desprezível e indefensável", postou a Raposa.

Não satisfeito, o Cruzeiro aproveitou a brincadeira do 6 a 1, goleada histórica em cima do rival, aplicada em 2011, que salvou o time do rebaixamento no Brasileiro, sendo o maior resultado da Raposa sobre o Alvinegro na história, postando um vídeo com os gols daquele jogo.

Entenda o caso

Réver, zagueiro do Atlético-MG, se envolveu em uma confusão no Aeroporto de Confins na noite da última quinta-feira. De acordo com testemunhas, o defensor atendeu o pedido de um menino para tirar foto e o garoto teria provocado o Galo fazendo o número seis com as mãos em referência a goleada do Cruzeiro por 6 a 1 sobre a equipe alvinegra em 2011.

A partir daí, Réver se desentendeu com a família do jovem e os seguranças tiveram que ser acionados para conter os ânimos. Em um dos vídeos, é possível ouvir um dos envolvidos na briga dizendo "no meu filho, você não encosta". Após a confusão, o atleta foi encaminhado para prestar esclarecimentos no Centro Integrado de Segurança Pública do aeroporto.

O atleta estava saindo de Minas Gerais com destino a Porto Alegre na noite da última quinta-feira. No entanto, por conta da confusão, o zagueiro foi orientado a passar por um exame de corpo de delito e foi obrigado a remarcar as passagens.

Nas redes sociais, o Atlético-MG demonstrou apoio ao defensor que possui uma larga história como jogador do Galo. O clube afirmou que "está fechado com o seu capitão" e que "as agressões e insultos (...) não foram dirigidos ao atleta, mas a toda Massa Atleticana".