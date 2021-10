Cruzeiro faz seu papel e derrota o lanterna Brasil de Pelotas em casa pela Série B

Sob forte calor, o Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, gols de Vitor Leque e Thiago, neste domingo, no jogo das 11h, no Independência, pela 28ª rodada do Brasileiro da Série B. A equipe mineira subiu para a 12ª colocação com 35 pontos, afastando ainda mais as chances de queda e empurrando o rival para um rebaixamento quase certo. Os gaúchos, lanternas, com apenas 16 pontos, perderam a 16ª partida na competição

O duelo não teve grandes emoções e o time azul controlou o jogo sem grandes problemas na maior parte do jogo. Foi um desempenho esperado diante do pior time do campeonato.

Jogo controlado e gols de jogadores da base

O Cruzeiro contou com Vitor Leque, em mais u a boa partida com a camisa estrelada, e Thiago, ambos vindo da base do clube para derrotar o Brasil. A Raposa controlou bem o jogo e não sofreu nenhum perigo real por parte dos gaúchos.

Acesso é distante e foco será terminar de forma digna a competição

Para conseguir ter chances de jogar a elite em 2022, o Cruzeiro tem de vencer todos os 10 jogos restantes na Série B. Como o desempenho em campo não tem sido constante, restará ao time mineiro concluir a segunda divisão deste ano pensando no campeonato de 2022.

Próximos jogos

A Raposa encara o Coritiba na sexta-feira, 8 de outubro, às 21h30, no Couto Pereira. O Brasil terá pela frente Operário-PR, quarta-feira, 6, às 16h, em casa



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

CRUZEIRO 2 X 0 BRASIL DE PELOTAS

Data: 3 de outubro de 2021

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (ambos do RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Vitor Leque, aos 40’-1ºT(1-0), Thiago, aos 45’-1ºT(2-0)

Cartões amarelos: Kevin (BRA), Rone (BRA)

Cartões vermelhos:



CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)

Fábio, Rául Cáceres (Rhodolfo, aos 36’-2ºT), Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira, Lucas Ventura (Flávio, aos 21’-2ºT), Adriano (Claudinho, aos 27’-2ºT), Giovanni , Bruno José (Wellington Nem- intervalo), Thiago e Vitor Leque (Dudu, aos 27’-2ºT)

BRASIL DE PELOTAS-RS (Técnico:Jerson Testoni)

Marcelo, Vidal, Alan Dias, Heverton, Kevin (Paulinho, aos 13’-2ºT); Wesley, Sousa (Renatinho, aos 28’-2ºT), Rildo (Patrick-intervalo), Netto (Gabriel Poveda, aos 35’-2ºT),Erison e Rone (Caio Rangel-intervalo)