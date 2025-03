Croácia x França: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/03) pela Liga das Nações

Croácia x França disputam hoje, quinta-feira (20/03), as quartas de final da Liga das Nações. O jogo acontecerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Poljud, em Split, Croácia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Croácia x França ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, a França liderou o Grupo 2 da Liga A e somou 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 12 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Croácia foi vice-líder do Grupo 1 da Liga A e acumulou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos.

Croácia x França: prováveis escalações

Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Duje Caleta-Car e Josko Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovacic e Luka Sucic; Andrek Kramaric, Martin Baturina e Franjo Ivanovic. Técnico: Zlatko Dalić.

França: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, William Saliba e Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery e Eduardo Camavinga; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Bradley Barcola. Técnico: Didier Deschamps.

FICHA TÉCNICA

Croácia x França

Nations League

Local: Estádio Poljud, em Split, Croácia

Data/Horário: 20 de março de 2025, 16h45