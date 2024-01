Cristiano Ronaldo recebe Prêmio Maradona como artilheiro do ano no Globe Soccer Awards

Nesta quinta-feira (4), Cristiano Ronaldo, artilheiro do futebol mundial em 2023, foi agraciado com o Prêmio Maradona no Globe Soccer Awards. A premiação, realizada em parceria com o Conselho de Esportes de Dubai, reconhece o jogador que marcou mais gols ao longo do ano.

O astro português encerrou 2023 com um impressionante total de 54 gols em 59 partidas, sendo 44 com a camisa do Al-Nassr e outros dez pela seleção de Portugal. Os vice-artilheiros do ano, Harry Kane e Kylian Mbappé, marcaram 52 gols cada.

Além do Prêmio Maradona, Cristiano Ronaldo ainda concorre em outras três categorias no Globe Soccer Awards: Melhor Jogador Masculino, Melhor Jogador do Oriente Médio e Favorito dos Fãs.

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para o próximo dia 19, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.