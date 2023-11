Messi x Cristiano Ronaldo: jogadores vão se enfrentar em amistoso entre Al-Nassr e Inter Miami

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi podem ter um último duelo. Nesta terça-feira (21), o Inter Miami, time do argentino, anunciou que participará de um triângulo contra Al-Nassr e Al-Hilal em fevereiro de 2024. Com isso, CR7 e Messi podem se enfrentar pela última vez nas carreiras.

O amistoso será disputado em Riade, capital da Arábia Saudita. Apesar da definição do mês, ainda não há uma data definida para a partida.

Messi e CR7 já se encontraram este ano, em janeiro, quando o Paris Saint-Germain, então time do argentino, jogou contra um combinado justamente entre Al-Nassr e Al-Hilal. O português marcou duas vezes, e Messi apenas uma vez, mas a vitória de seu time foi garantida por 5 a 4.

Neymar Jr, que atua no Al-Hilal, está de fora do encontro de ídolos, pois ainda deve estar se recuperando da lesão que sofreu atuando pela Seleção Brasileira, em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O brasileiro acabou rompendo o ligamento cruzado anterior, e deve levar cerca de oito meses para se recuperar.

Em partidas oficiais, o último encontro entre Messi e CR7 foi na Champions League de 2020. O Juventus, na época time de Cristiano Ronaldo, derrotou o Barcelona de Messi por 3 a 0, ainda na fase de grupos, com dois gols do português.