Criciúma 'vence' Guarani em sorteio e fica com última vaga à Copa do Brasil de 2023

O Criciúma-SC levou a melhor sobre o Guarani em sorteio realizado na sede da CBF nesta segunda-feira (16) e é o último clube classificado à Copa do Brasil de 2023. O motivo do impasse é que as equipes terminaram empatadas na disputa pela décima vaga via Ranking Nacional de Clubes (RNC).

O certame foi transmitido pela CBF TV e contou com representantes das duas federações (o presidente Rubens Angelotti pela Federação Catarinense de Futebol e o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva), além de dirigentes dos clubes envolvidos. Foram colocadas dez bolinhas em uma urna, cinco contendo o nome de cada equipe. A bola retirada estava com o nome do Criciúma.

Após a Série B do Brasileiro do ano passado, os times ficaram empatados na 33ª colocação do ranking, com 4.128 pontos. Na última edição da Série B, o Criciúma terminou em oitavo lugar, enquanto o Guarani ficou na décima colocação.

Segundo a CBF, o sorteio foi necessário por não haver um critério de desempate definido no regulamento. As diretorias se manifestaram contra a decisão, buscaram alternativas (chegou a ser sugerido um jogo entre as equipes), mas o sorteio acabou marcado.

A Copa do Brasil de 2023 tem previsão para início no dia 22 de fevereiro. Ainda não há data para o sorteio dos confrontos da primeira fase.