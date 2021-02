Cria da base do Remo acerta com adversário do Paysandu na Série C

Adversário do Paysandu na Série C, o Botafogo-PB fechou a contratação do lateral esquerdo Tsunami, cria das categorias de base do Clube do Remo. O paraense de 25 anos vai disputar o estadual pelo Belo além da Série C do Campeonato Brasileiro em 2021.

Tsunami estava no Manaus na temporada passada onde disputou a Terceirona. Em 2019 o jogador atuou pelo Cuiabá-MT e conquistou o título da Copa Verde diante do Paysandu, no Mangueirão.

Com a camisa do Remo Tsunami foi campeão paraense em 2015, além de ter conquistado o acesso à Série C no mesmo ano. O jogador fez parte da equipe que chegou às quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20 pelo Leão Azul em 2013, quando eliminou Vitória-BA e Flamengo-RJ. O jogador também teve passagens pelo Tapajós, Castanhal, Atlético Tubarão-SC, Rio Claro-SP e Boa Esporte-MG.