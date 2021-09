CRB x Vasco pela Série B: onde assistir, prováveis times e desfalques

Após dez dias, o Vasco volta a campo pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será o CRB, justamente o atual quarto colocado com 40 pontos, às 19h, no Estádio Rei Pelé. Com 32, o Cruz-Maltino promoverá a estreia do técnico Fernando Diniz, e busca iniciar uma arrancada nos quinze jogos que restam para o fim da competição.

Além de Diniz, o Gigante da Colina poderá ter em campo seus últimos três reforços. Nene, Walber e Jhon Sánchez viajaram com o grupo para Maceió e estarão à disposição do treinador. Resta saber se ambos começarão jogando ou ficarão no banco. A grande expectativa da torcida fica por contra de Nene, que tem muita história no clube, e foi apresentado nesta quarta.

No lado da equipe alagoana, o técnico Allan Aal tem uma dúvida para escalar os titulares. O zagueiro Gum vem sentindo dores na panturrilha direita e não atuou contra o Goiás, no último sábado. Caso o capitão não volte, Ewerton Páscoa é o favorito para atuar no setor com Caetano. Na frente, Nicolas Careca voltou de lesão, jogou no sábado, e ficará como opção.

Como mandante, a equipe alagoana perdeu para o Goiás na última rodada e acumulou alguns tropeços nesta Série B. Foram, até o momento, cinco vitórias, cinco empates e uma derrota. o Vasco, por sua vez, não tem um bom desempenho fora de casa. Os cariocas venceram duas, empataram três e perderam em seis oportunidades.

Data/Hora: 16/8/2021, às 19h (de Brasília)

Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

CRB (Técnico: Allan Aal)

Diogo Silva; Reginaldo, Páscoa (Gum), Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Wesley e Diego Torres; Jajá, Pablo Dyego e Júnior Brandão.

Desfalques: Diego Ivo (joelho), Frazan (suspenso), e Victor Ramos (transição).

Suspenso: Frazan

Pendurados: Diogo Silva, Guilherme Romão, Alexandre Melo, Claudinei, Marthã, Erik, Ewandro, Alisson Farias e Pablo Dyego.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Vanderlei; Léo Matos, Miranda (Walber), Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey (Caio Lopes), Nenê (Marquinhos Gabriel), Morato (Pec), Jabá (Sanchéz) e Cano.

Desfalques: Daniel Amorim (suspenso) e Michel (lesionados)

Suspensos: Daniel Amorim

Pendurados: Bruno Gomes, Leandro Castan, Miranda, Juninho e Zeca