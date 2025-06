CRB x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/06) pela Série B

CRB x Remo disputam hoje, domingo (01/06), a 10° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 18h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB é o 8° colocado da Série B e acumula 4 vitórias, 3 empates, 2 derrota, 9 gols marcados e 8 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Remo ocupa a 2° posição com 4 vitórias, 5 empates, 0 derrotas, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 empates nas últimas rodadas.

CRB x Remo: prováveis escalações

CRB: Sem informações oficiais até o momento.

Remo: Sem informações oficiais até o momento.

FICHA TÉCNICA

CRB x Remo

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 01 de junho de 2025, 18h