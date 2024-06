Costa do Marfim x Gabão: onde assistir e escalações do jogo hoje (07/06) pelas eliminatórias da Copa

Costa do Marfim x Gabão disputam hoje, sexta-feira (07/06), a 3° rodada das eliminatórias africanas da Copa do Mundo. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Amadou Gon Coulibaly, em Korhogo, Costa do Marfim. Confira as escalações e onde assistir:

Onde assistir Costa do Marfim x Gabão?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da fase de grupos das Eliminatórias, Costa do Marfim goleou Seychelles por 9 a 0 e venceu Gâmbia por 2 a 0. Em 2024, o time somou 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Gabão passou por duas vitórias de 2 a 1, contra Quênia e Burundi, durante as rodadas passadas. A equipe passou por derrota de 3 a 0 para Senegal e empate de 1 a 1 com Congo em 2024.

VEJA MAIS

Costa do Marfim x Gabão: prováveis escalações

Costa do Marfim: Fofana; Singo, Diomande, Boly e Ismaël; Kessié e Seri; Diakité, Haller e Pépé; Adingra. Técnico: Emerse Faé.

Gabão: Noubi; Obiang, Ecuele Manga, Appindangoye e Oyono; Kanga, Biteghe e Lemina; Bounga, Aubameyang e Allevinah. Técnico: Theirry Mouyouma.

FICHA TÉCNICA

Costa do Marfim x Gabão

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Amadou Gon Coulibaly, em Korhogo, Costa do Marfim

Data/Horário: 07 de junho de 2024, 16h