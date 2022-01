Costa do Marfim x Egito: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela Copa Africana de Nações

A Copa Africana de Nações recebe um duelo que promete: Costa do Marfim x Egito, hoje, nesta quarta-feira (26/01), às 13h (horário de Brasília), no estádio Japoma Stadium, em Douala, Camarões. Quem vencer garantirá classificação para as quartas de final da competição. A partida terá transmissão em TV aberta.

Onde assistir Costa do Marfim x Egito

O jogo é transmitido ao vivo pela Band, na tv aberta para todo o Brasil, a partir das 13h.

Como Costa do Marfim e Egito chegam para o jogo

O favoritismo é de Costa do Marfim, que chega invicto para a disputa das oitavas de final, com direito ao segundo melhor ataque da fase de grupos. Entre os destaques, está Haller, com um gol e uma assistência em três partidas. Já Egito chegou com a frustração de ver seu craque Salah em uma fase não muito inspirada. Os faraós terminaram a fase de grupos em segundo lugar com apenas dois gols marcados em toda a competição.

FICHA TÉCNICA - Costa do Marfim x Egito

Data e horário: 26/1/2022, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Japoma, em Duala (CAM)

ESCALAÇÕES:

COSTA DO MARFIM (Técnico: Patrice Beaumelle)

Sangaré; Aurier, Kossounou, Deli e Konan; Kessié, Seri e Sangaré; Zaha, Haller e Pépé

Desfalques: Nenhum

EGITO (Técnico: Carlos Queiroz)

El-Shennawy; Kamal, Hegazi, Hamdi e Ashraf; Fathi, El-Sulya e Elneny; Mohamed, Marmoush e Salah

Desfalques: Akram Tawfik and Ahmed Fatouh (machucados)