Coritiba x Santos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/06) pelo Brasileirão

As equipes Coritiba x Santos disputam neste sábado (10/06) a 10° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo?

A partida Coritiba x Santos poderá ser assistida pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Coritiba x Santos chegam para o jogo?

Coritiba é o lanterna da competição, ainda não obteve vitórias e acumula 3 empates, 6 derrotas, 8 gols marcados e 20 gols sofridos.

Já Santos está em 12° lugar do Campeonat Brasileiro e acumula 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

Coritiba: Gabriel; Jean Pedroso, Henrique, Guilherme Aquino; Natanael, Liziero, Bruno Gomes, Jamerson; Boschillia , Robson e Zé Robertoe. Técnico: Antonio Carlos Zago.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 10 de junho de 2023, 16h