Coritiba x Botafogo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (29/11) pelo Brasileirão

Coritiba x Botafogo disputam hoje, quarta-feira (29/11), a 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Botafogo ao vivo?

A partida entre Coritiba x Botafogo poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Coritiba x Botafogo chegam para o jogo?

Coritiba é o vice-lanterna do Brasileirão com 8 vitórias, 5 empates, 22 derrotas, 40 gols marcados e 69 gols sofridos. A equipe já está com rebaixamento à Série B confirmado matematicamente.

Já Botafogo ocupa a 3° posição da competição com 18 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 56 gols marcados e 33 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas do campeonato brasileiro.

Coritiba x Botafogo: prováveis escalações

Coritiba: Luan Polli (Pedro Morisco); Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Victor Luis; Andrey, Bruno Gomes e Matheus Bianqui (Willian Farias); Marcelino Moreno, Diogo Oliveira (Garcez) e Robson. Técnico (interino): Guilherme Bossle.

Botafogo: Lucas Perri; Adryelson, Cuesta, Hugo (Bastos); Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Victor Sá; Júnior Santos, Eduardo; Tiquinho Santos. Técnico: Tiago Nunes.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 29 de novembro de 2023, 21h30