Corinthians x Grêmio: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O confronto é decisivo para ambas as equipes. De um lado, o Timão busca garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Já o Tricolor gaúcho não pode mais perder no Brasileirão para se salvar do rebaixamento à Série B na próxima temporada.

Do lado corintiano, o técnico Sylvinho tem o retorno do meia Giuliano, recuperado de uma lesão na coxa direita, mas terá as ausências do lateral-direito Fagner e do meia Gabriel, ambos suspensos pelos terceiro cartão amarelo.

Já em relação aos gremistas, Douglas Costa é a única baixa, tendo recebido o terceiro amarelo na vitória sobre o São Paulo, na última quinta-feira (2).

CORINTHIANS X GRÊMIO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Data e Horário: 5 de dezembro de 2021, às 16h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (Fifa/RJ)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Onde acompanhar: Globo, SporTV e Premiere. Tempo Real do LANCE! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

CORINTHIANS

Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier; Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Fagner e Gabriel (suspenso); Cantillo (lesão muscular na coxa direita) e Ruan Oliveira (revisão cirurgica no joelho esquerdo)

Pendurados: João Victor, Mosquito, Marquinhos, Renato Augusto e Róger Guedes.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Jhonata Robert e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Douglas Costa (suspenso)

Pendurados: Rodrigues, Victor Bobsin, Diego Souza, Fernando Henrique, Darlan, Mateus Sarará, Geromel, Villasanti, Campaz, Kannemann e Vagner Mancini.