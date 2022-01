Corinthians para no goleiro da Ferroviária e estreia no Paulistão com empate em casa

O Corinthians começou a ano de 2022 com o gosto amargo, ao empatar sem gols com a Ferroviária na Neo Química Arena, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida marcou a reestreia do meia Paulinho, que entrou no segundo tempo e fez boa partida.

Com a empate, o Timão soma seu primeiro ponto no Paulistão no Grupo A, que conta com Guarani, Inter de Limeira e Água Santa. A Ferrinha está no Grupo B, ao lado de Novorizontino, São Bernardo e São Paulo.

No próximo domingo (30), às 18h30, os comandados de Sylvinho enfrentam o Santo André no Estádio Bruno José Daniel. No mesmo horário, porém no sábado (29), o time de Elano recebe o Água Santa na Fonte Luminosa.

MUITO ESTUDO, POUCO ESPAÇO



Os primeiros minutos de jogo foram marcados por muita paciência e estudo de ambas equipes. Aos oito minutos, Willian cobrou falta pela direita, Giuliano desviou de casquinha, e a bola passou ao lado da meta de Saulo.



Aos 15, Piton avançou pela esquerda e cruzou para Mantuan. O camisa 31 não acertou o cabeceio em cheio e a bola passou por cima do gol. Tanto Ferroviária quanto o Corinthians trocavam passes, mas não conseguiam penetrar na defesa adversária.



PRESSÃO ALVINEGRA



Próximo dos 20 minutos no primeiro tempo, o Timão passou a pressionar a equipe grená, roubando bolas no campo de ataque, mas o time de Elano se organizava bem na defesa, impedindo que os mandantes chegassem próximo ao gol.



A primeira boa chance do jogo veio nos pés de Renato Augusto, aos 38. Willian fez boa jogada pela direita e rolou para a entrada da área. O camisa 8 chegou chutando, forçando Saulo a fazer ótima defesa.



A Ferrinha apostava nos contra-ataques, mas não conseguia superar os defensores do Timão. Aos 41 minutos, Willian acertou ótima inversão para Róger Guedes. O novo camisa 9 mandou um peixinho, e novamente Saulo impediu o gol.



A primeira etapa acabou com Mezenga acertando bonito cabeceio, mas a bola passou ao lado da meta de Cássio.



TIMÃO VOLTA LIGADO PARA O SEGUNDO TEMPO



Na volta do intervalo, o Corinthians manteve a mesma pegada do primeiro tempo, trocando passes no campo de adversário e pressionando a Ferroviária. Fagner arriscou chute com a perna esquerda aos três minutos e Saulo espalmou para o meia da área.



Três minutos depois, foi a vez de Róger Guedes partir da direita para o meio, mas o camisa 9 chutou com a perna esquerda e o chute saiu fraco. O time da casa seguia firme no campo de ataque



A REESTREIA DE PAULINHO



Aos 16 minutos, Sylvinho chamou Paulinho e Gabriel Pereira. No momento em que substituiu Du Queiroz, a torcida aplaudiu muito o camisa 15, que completou seu jogo de número 50 pelo Timão no Paulistão.



Com cinco minutos em campo, ele acertou cabeceio após cobrança de falta, mas a bola passou por cima da meta de Saulo.



O QUASE GOL DE PAULINHO (3X)



Perto dos 30 minutos, o Corinthians diminuiu o ritmo, e a Ferroviária quase abriu o placar. João Lucas avançou pela esquerda e cruzou rasteiro, Hygor chegou dividindo a bola com Gil, Cássio não alcançou e a bola quase entrou.



A chance dos visitantes reacendeu o ânimo do Corinthians, que voltou a dominar o jogo. Paulinho teve três oportunidades de ouro para fazer o seu gol na reestreia.



Aos 30 minutos, ele invadiu a pequena área e chutou forte, mas Saulo novamente impediu o gol. Nove minutos depois, Piton deu lindo cruzamento na área. Livre na marca do pênalti, Paulinho cabeceio com capricho, e a bola passou a centímetro do gol. Aos 42, após bate-rebate na área, a bola se ofereceu para o camisa 15, que chutou desequilibrado, e a bola triscou a trave.

