Corinthians negocia contratação de Arthur Cabral por empréstimo junto ao Benfica-POR

O Corinthians demonstrou interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, de 26 anos, e iniciou conversas com o Benfica, de Portugal, para tentar viabilizar o negócio por empréstimo. A diretoria alvinegra, no entanto, trata a possibilidade com cautela, já que considera a negociação complicada, apesar de o clube português ter sinalizado abertura para discutir a transferência nesta janela de transferências.

Para garantir a chegada do centroavante, as duas equipes precisam chegar a um acordo antes do dia 2 de setembro, data em que se encerra o período de transferências no Brasil.

Arthur Cabral chegou ao Benfica no ano passado por 20 milhões de euros e participou de 43 partidas na última temporada, marcando 11 gols. Esta não é a primeira vez que o jogador está na mira do Timão. Em 2022, quando ainda defendia o Basel, da Suíça, o atacante também foi alvo do clube paulista, fato que o próprio atleta reconheceu em entrevista no ano seguinte.

Revelado pelo Ceará, Arthur já passou por clubes como Palmeiras, Fiorentina e Basel, além do Benfica. Em 2021, foi convocado para a Seleção Brasileira, mas não chegou a entrar em campo.

Enquanto negocia a possível chegada de Arthur, o Corinthians já acertou a contratação de outro centroavante, o espanhol Héctor Hernández. O jogador já está treinando no clube, mas aguarda a conclusão de trâmites burocráticos para ser oficialmente anunciado como reforço.