Corinthians libera Sornoza para time do Equador; entenda o negócio

O Corinthians comunicou oficialmente que liberou o meia Sornoza para o Independiente del Valle, do Equador, clube que o jogador defendeu na última temporada por empréstimo, mas agora atuará em definitivo.

O Timão cedeu metade dos direitos economicos do atleta e permaneceu com os outros 50%. O intuito é lucrar com uma possível valorização financeira do atleta.

O contrato de Sornoza com o Timão se encerraria em dezembro de 2022, e a partir do segundo semestre o meia já poderia assinar pré-contrato com outro clube.

De toda forma, a tendência é que o Corinthians tenha prejuízo com o jogador equatoriano, que foi contratado, vindo do Fluminense, em 2019, por R$ 11,5 milhões. Ainda que o Timão receba alguma quantia financeira futura pelo atleta ela não deve ser maior do que o valor investido.

Sornoza atuou coma a camisa corintiana apenas durante uma temporada, a de 2019, onde teve um bom número de assistências, 10, sendo uma delas a que resultou no gol do título paulista daquela temporada, contra o São Paulo, marcado por Vagner Love.

O feito, inclusive, foi lembrado pelo Corinthians na nota oficial sobre a saída do atleta.

- Pelo Timão, Sornoza atuou por 50 partidas e marcou um gol. Fez parte da campanha do título do Paulistão de 2019, sendo responsável pela assistência a Vagner Love no gol que decidiu o campeonato para o clube, no clássico contra o São Paulo - traz o comunicado.

Antes de jogar, emprestado, pelo del Valle em 2021, o meia também foi cedido pelo Timão ao Tijuana, do México, e a LDU, do Equador.

Sornoza foi revelado pelo Independiente del Valle e viveu o seu auge pelo mesma equipe, em 2016, quando marcou 16 gols em 43 jogos e fez parte da campanha vice-campeã da Libertadores.