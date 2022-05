Corinthians diz que Paulinho teve grave lesão no joelho e ficará seis meses sem jogar

O Corinthians informou nesta segunda-feira (2) que o volante Paulinho teve uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deverá ficar seis meses sem jogar. O jogador, que se machucou durante a partida contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, será operado nos próximos dias.

Diante do Fortaleza, o jogador foi substituído ainda no primeiro tempo por uma suspeita de entorse no joelho esquerdo. Ele deixou o estádio caminhando com dificuldade, mas otimista que poderia ter tido uma lesão menos grave.

Paulinho retornou ao Corinthians nesta temporada, participou de 20 partidas e fez quatro gols.