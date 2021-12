Corinthians arranca empate no fim, mas Grêmio mantém chances de escapar do rebaixamento

Em situações distintas na reta final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Grêmio na Neo Química Arena e o confronto terminou empatado por 1 a 1. O time gaúcho abriu o marcador com Diego Souza, mas Renato Augusto arrancou o empate no final. O resultado não garante ao Timão a vaga direta para a Libertadores e o Tricolor, apesar da situação crítica, ainda tem chance de se livrar do rebaixamento.

O Grêmio começou o jogo disposto a fazer o que não fez durante todo o campeonato. O time gaúcho precisava vencer e tentava surpreender os donos da casa para tentar se safar do temido rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, teve um pouco mais de dificuldade em chegar com perigo ao gol de Gabriel Chapecó.

O Timão conseguia crescer aos poucos. Aos 17, Róger Guedes cabeceou na tentativa de abrir o marcador. O Tricolor respondeu dois minutos depois, com Campaz, que recebeu de Thiago Santos, mas mandou para fora.

Os dois times finalizaram apenas duas vezes em 20 minutos. O Timão, apesar da maior posse de bola, encontrava mais dificuldade em criar, enquanto o Grêmio tinha mais caminhos para chegar ao gol e, aos 30, Ferreira levou perigo à meta de Cássio. O Timão respondeu com Willian, que recebeu de Renato Augusto e bateu colocado. A bola acertou a trave, e a arbitragem assinalou posição irregular.

Aos 38, o Grêmio conseguiu o tão sonhado gol. Xavier saiu jogando errado pelo lado direito, Ferreira ficou com a bola, driblou Du Queiroz e cruzou. Fábio Santos tentou afastar de cabeça, mas não alcançou. Diego Souza dominou no peito e deu um toquinho na saída de Cássio.

Segundo tempo

Enquanto o Corinthians precisava virar o placar para buscar uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, o Grêmio tentava segurar o resultado fora de casa e se agarrava à vantagem tentando amarrar o duelo. O Timão começou pressionando mais e, em 15 minutos de duelo, levou perigo três vezes: a primeira, com Willian, depois, com Gil e, por último, Gabriel Pereira.

Apesar da pressão inicial, o Tricolor chegou novamente com Diego Souza, mas bateu para fora. Mancini usava todas as suas armas, colocou Villasanti na vaga de Campaz, que não estava em seu melhor dia, e deixou a equipe com três zagueiros: Ruan, Geromel e Kannemann.