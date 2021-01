Corinthians anuncia parceria com a Brahma para cerveja oficial do clube

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira uma parceria com a Cervejaria Brahma, que passa a ser a nova cerveja oficial do clube. Com duração de um ano, o acordo engloba o futebol profissional masculino, o feminino e a Neo Química Arena. Entre outras surpresas, o projeto prevê interações inéditas por meio das redes sociais, voltadas principalmente para a torcida corintiana. Essas ações serão divulgadas em breve.

- Brahma é parceira de longa data do futebol brasileiro. Esse acordo com o Corinthians fortalece ainda mais essa nossa trajetória no esporte, com a união de duas marcas que movem multidões e fazem parte da vida de muitas pessoas. Esse projeto amplia ainda mais nossas ações dentro da modalidade e nos aproxima ainda mais de toda a torcida corintiana - afirmou Daniel Teixeira, gerente de marketing da Ambev.

A Ambev já teve uma parceria com o Corinthians entre 2011 e 2016 e retorna ao clube para este ano em acordo costurado pelo novo responsável pelo departamento de comunicação e marketing, José Colagrossi Neto, que na noite da última terça-feira já havia adiantado o anúncio de uma grande parceria para esta quarta. Em breve será comercializada uma latinha personalizada em preto e branco com "Timão Chopp" estampado. As fotos já circulam nas redes.

Vale lembrar que a empresa não estampará seu logo na camisa alvinegra. O novo presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, que assumiu o clube na última segunda, também comemorou a colaboração entre as duas marcas.

- Futebol e cerveja sempre tiveram tudo a ver. Uma marca como a da Brahma, que tem lugar cativo no coração de todos os brasileiros, é mais uma conquista para o clube e, com certeza, uma grande alegria para todos os corintianos.

A loucura corre em nossas veias! E no coração um amor inexplicável por ser Corinthians. 🖤 Tradição centenária, assim como é a nossa nova parceira, não é @BrahmaCerveja?! ⚫⚪🍻 Bem-vinda novamente ao Bando de Loucos! #BrahmaNoBandoDeLoucos#VaiCorinthians pic.twitter.com/5k5BxqNQwo — Corinthians (@Corinthians) January 6, 2021

Além das ações totalmente dedicadas aos torcedores, o acordo engloba todas as comunicações relacionadas ao clube e entregas de marketing. Com isso, os eventos e festas no clube social serão beneficiados por essa parceria.

- Queremos ficar marcados na vida dos torcedores e, para isso, vamos trazer diversas iniciativas únicas que valorizem ainda mais a relação do clube com a Fiel Torcida. Assim como para a própria agremiação, a torcida vai estar sempre em primeiro lugar. Então estamos prontos para levar experiências inesquecíveis para quem apoia o time nas mais diversas situações - destacou Harry Racz, gerente Regional de Marketing da Cervejaria Ambev.

Os valores do acordo não foram divulgados, mas devem ser bem parecido com os R$ 6 milhões que a Estrella Galícia, outra marca de cerveja, pagava anualmente ao clube até deixá-lo, no fim do ano passado.

Duílio anuncia parceria com a Brahma (Foto: Divulgação/Corinthians)