Coreia do Sul x Omã: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/03) pelas eliminatórias da Copa

Coreia do Sul x Omã disputam hoje, quinta-feira (20/03), a terceira rodada das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. O jogo começa às 08h (horário de Brasília), no Estádio Goyang, em Goyang, Coreia do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coreia do Sul x Omã ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 08h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Omã é o 4° colocado do Grupo B e acumula um total de 2 vitórias, 4 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já a Coreia do Sul lidera invicta o mesmo grupo com 4 vitórias, 2 empates, 12 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Coreia x Omã: prováveis escalações

Coreia: Jo; Seol, Cho, Kwon, T Lee; Hwang, Park; K Lee, J Lee, Son; Oh.

Omã: Al-Mukhaini; Rushaidi, Al-Khamisi, Al-Habashi, Busaidi; Al-Alawi, Al-Saadi; Al Yahmadi, Fawaz, Al-Mushaifri; Al-Subhi.

FICHA TÉCNICA

Coreia do Sul x Omã

Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia

Local: Estádio Goyang, em Goyang, Coreia do Sul

Data/Horário: 20 de março de 2025, 08h