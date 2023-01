Copinha 2023: Parauapebas encara o Cruzeiro nesta quinta-feira (12/01)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) já tem definido os 16 confrontos, datas e horários da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha terá dois paraenses nesta fase - Remo e Parauapebas - e o PFC é o primeiro a entrar em campo, nesta quinta-feira (12), às 10h30, contra o Cruzeiro.

Aliás, Cruzeiro x Parauapebas é a partida que abre a segunda-fase da Copinha 2023. Quem se classificar neste confronto encara o vencedor de Cuiabá e Capivariano-SP na fase 16-avos de final.

O Parauapebas terminou a primeira fase na vice-liderança do grupo 9 com cinco pontos em três partidas. O Trem de Ferro venceu o Cuiabá e empatou contra o Tupã-SP e o Velo Clube-SP. A equipe ficou um ponto atrás que o Cuiabá, que terminou com seis pontos.

Já o Cruzeiro foi o líder do grupo 10 com três vitórias em três partidas, marcou 14 gols e sofreu apenas um. A Raposa venceu o Comercial-MS, Penapolense-SP e o Capivariano-SP.

