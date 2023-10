Copa do Mundo 2030: Fifa divulga detalhes da competição que será disputada em três continentes

A Fifa anunciou algumas novidades sobre a Copa do Mundo de 2030 nesta quinta-feira (5), e apresentou a nova dinâmica para a próxima edição do torneio. O Mundial será realizado em três continentes diferentes. A abertura será na América do Sul, mais especificamente no Uruguai, seguindo com dois jogos na Argentina e no Paraguai, e as 101 partidas restantes na Espanha, Portugal e Marrocos.

A decisão de realizar a competição em tantos países e continentes diferentes é meramente política. Inicialmente, eram duas candidaturas para receber a edição de 100 anos do Mundial, uma da América do Sul (com Uruguai, Paraguai e Argentina) e outra da Europa (com Portugal, Espanha e Marrocos, que se juntou depois). Uma das duas seria escolhida pelas 2011 associações do futebol que compõem a Fifa.

VEJA MAIS

Faria sentido que o Uruguai fosse escolhido por ter sido o país sede da primeira edição do Mundial, mas, por conta da candidatura europeia, seria provável que os candidatos da América do Sul não fossem contemplados, levando em consideração o poderio econômico do velho continente. A solução para a Fifa não ser acusada de esnobar o país sede foi contemplar as duas candidaturas.

Os jogos

Os países sede já confirmados no Mundial de 2030 são Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos. A partida de abertura deve ser entre Uruguai e um rival do seu grupo, e as duas seguidas com Argentina e Paraguai também com rivais de seus respectivos grupos. Vale lembrar que a edição terá a participação de 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro.

O formato das eliminatórias ainda não foi definido, assim como o local onde a grande final deve ser realizada, mas, ao que tudo indica, Portugal ou Espanha devem receber o jogo da decisão.

Brasil e as outras seleções sul-americanas

A Seleção Brasileira deve disputar vaga no Mundial com as outras seis seleções que não sediarão o evento na América do Sul. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, além do Brasil, vão jogar para conquistar as três vagas diretas para a Copa do Mundo. Ainda deve haver uma repescagem para uma quarta vaga.