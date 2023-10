Copa do Mundo Centenário 2030: jogos de abertura serão disputados em três países; confira

A Copa do Mundo Centenário 2030 terá seus três primeiros jogos realizados no Uruguai, Argentina e Paraguai, em uma homenagem ao centenário da competição, que teve sua primeira edição em 1930, no Uruguai. A primeira partida será em Montevidéu, capital uruguaia. Outros jogos da primeira rodada serão disputados nos dois vizinhos da América do Sul.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou a decisão nas redes sociais, declarando: "Acreditamos Sempre. A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão os jogos de abertura do #MundialCentenario".

A FIFA só definirá a sede da Copa de 2030 no próximo ano. Até o momento, havia duas candidaturas mais fortes: uma composta por Espanha, Portugal e Marrocos, e outra por Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Ainda é possível que outras candidaturas se apresentem.

A confirmação de que haverá partidas na América do Sul indica que a maior parte do Mundial será disputada em outro continente. Os detalhes sobre o processo de escolha da sede da Copa de 2030 serão delineados neste mês.

"A Copa do Mundo do Centenário, 100 anos depois da primeira, não poderia ficar longe da América do Sul, onde tudo começou. A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes," afirmou o dirigente durante entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Em seguida, as demais partida serão disputadas em outros dois continentes: Europa e África. O restante da competição ocorrerá em Portugal, Espanha e Marrocos.

Fato inédito

A partir de 2026 as Copas do Mundo terão novo formato e serão bem maiores: os mundiais serão disputados por 48 seleções e terão, ao todo, 104 jogos. Pela primeira vez na história uma Copa será realizada em três continentes e seis países distintos numa mesma edição. Com o anúncio feito por Domínguez nesta quarta, Uruguai, Argentina e Paraguai tem vagas asseguradas no Mundial de 2030 e não precisarão disputar as Eliminatórias.