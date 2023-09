Belém fica de fora das cidades que sediarão Copa do Mundo Feminina em 2027

A Cidade de Belém, capital do Pará, está fora do conjunto das dez cidades-sede brasileiras para sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027, de acordo com a definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Brasil é candidato a receber essa competição. As cidades do país são as mesmas que sediaram a Copa do mundo, masculina, em 2014: Porto Alegre (Beira Rio), São Paulo (Neo Química Arena), Rio de Janeiro (Maracanã), Belo Horizonte (Mineirão), Salvador (Fonte Nova), Fortaleza (Arena Castelão), Pernambuco (Arena de Pernambuco), Cuiabá (Arena Pantanal), Distrito Federal (Mané Garrincha) e Manaus (Arena da Amazônia).

No entanto, além do Brasil existem outras três candidaturas. No caso, Bélgica, Holanda e Alemanha, formando sede tripla, pela Uefa; Estados Unidos e México, pela Concacaf, e a África do Sul, em candidatura simples.

Maio

Em 17 de maio de 2024, a Fifa anunciará o nome de qual país sediará a próxima Copa Feminina. Essa escolha caberá as 211 associações que compõe a entidade. A eleição será realizada durante o Congresso anual da Fifa, em local a ser definido.

A CBF deverá viabilizar nos próximos meses todas as informações para encaminhar, até 8 de dezembro, o documento final da candidatura à Fifa. Visitas deverão ser feitas pela entidade internacional, no começo de 2024, nos possíveis estádios do Mundial.