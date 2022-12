Copa do Mundo 2022: Brasil usa três goleiros pela primeira vez em Mundiais; entenda

O Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 nesta segunda-feira (5). Com a goleada definida no segundo tempo, Tite aproveitou para dar uma chance ao único dos 26 convocados que não tinha jogado ainda, o goleiro Weverton. Com isso, o treinador da Seleção promoveu um feito histórico. Pela primeira vez na história das Copas, a Amarelinha usou todos os goleiros convocados para o torneio.

Titular desde o início da competição, o goleiro Alisson, do Liverpool, deu lugar a Ederson na partida contra Camarões, pela última rodada da primeira fase. Naquele jogo, o Brasil utilizou time reserva e usou todos os jogadores de linha possíveis no Mundial.

No entanto, como Ederson jogou a partida completa contra Camarões, Weverton não teve oportunidade de defender a meta da Amarelinha. A chance apareceu aos 35 minutos da etapa final, no estádio 974, contra a Coreia do Sul.

Goleiro substituído pela segunda vez

Já houve outras ocasiões em Copas do Mundo em que o goleiro reserva do Brasil precisou entrar em ação. No entanto, antes da saída de Alisson para a entrada de Weverton, apenas em uma única oportunidade a Seleção fez uma substituição de goleiros durante o jogo.

Em 2006, durante a partida entre Brasil e Japão, pela última rodada da fase de grupos do Mundial da Alemanha, o goleiro Dida foi substituído por Rogério Ceni. O arqueiro do São Paulo ficou em campo alguns minutos e viu a Seleção sacramentar outra goleada, também de 4x1.