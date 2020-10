Copa do Brasil: veja a audiência de Flamengo e Corinthians na Globo

As noites de quarta-feira são sempre movimentadas no futebol brasileiro e rendem bastante audiência. Com isso, a Globo divulgou os números das partidas de Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. A importância do duelo é um dos fatores que modifica a audiência da emissora.

Na partida do Flamengo, em que o time carioca venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, a Globo registrou 31 pontos e uma participação de 47% das pessoas. Do outro lado, no jogo do Corinthians em que os paulistas perderam para o América-MG por 1 a 0, em Itaquera, a emissora fez 23 pontos e teve uma participação de 36%.

O recorde da Globo pela Copa do Brasil ainda não foi batido em 2020. O duelo em que a emissora teve maior audiência foi na partida entre Flamengo e Athletico-PR em que teve os seguintes números: 36 pontos e participação de 54%.