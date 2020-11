Contra o Ji-Paraná, Bragantino tropeça mais uma vez no Brasileirão Série D

Líder do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Bragantino recebeu o Ji-Paraná-RO, no Estádio Diogão, em Bragança, na tarde deste domingo (8). As equipes não saíram de um empate sem gols, em partida válida pela 11ª rodada da competição. O novo tropeço do Tubarão foi o segundo seguido no torneio.

Na rodada passada, o Bragantino foi derrotado no duelo paraense, contra o Independente, em Tucuruí, por 3 a 2. Ainda assim, o Braga manteve a primeira colocação, com 21 pontos em 11 jogos (um a mais que o Galvez-AC, segundo colocado). O Ji-Paraná continua em sexto, com nove pontos. O Bragantino volta a campo no sábado (14), às 16h, contra o Fast, no Estádio Colina.