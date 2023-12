Conmebol realiza o sorteio da Copa América 2024; veja como ficaram os grupos

A Conmebol realizou nesta quinta-feira o sorteio dos grupos da Copa América de 2024, que terá lugar nos Estados Unidos, em Miami. A Argentina, atual campeã, integra o Grupo A, enquanto o Brasil está no Grupo D e fará sua estreia em 21 de junho, enfrentando Costa Rica ou Honduras no SoFI Stadium, localizado em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia. Colômbia e Paraguai compõem a mesma chave da Seleção Brasileira.

Veja os grupos

Grupo A: Argentina, Peru, Chile, Canadá/Trinidad e Tobago

Grupo B: México, Equador, Venezuela , Jamaica

Grupo C: Estados Unidos, Uruguai, Panamá, Bolívia

Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai, Costa Rica/Honduras

A competição contará com a participação das 10 seleções da Conmebol e mais seis equipes das Américas Central e do Norte. Os semifinalistas da Liga das Nações da Concacaf 2023/24 garantiram suas vagas. Dois últimos classificados serão decididos por meio de uma repescagem em março, envolvendo os perdedores das quartas de final. Esses jogos serão disputados em Dallas, em confrontos únicos.

Honduras X Costa Rica (vencedor vai ao grupo do Brasil)

Trinidad e Tobago X Canadá (vencedor vai ao grupo da Argentina)

A Conmebol revelou recentemente os 14 estádios que sediarão os jogos do torneio. A Copa América acontecerá em 10 estados diferentes dos Estados Unidos, abrangendo 13 cidades das zonas Leste, Oeste e Central do país. Além disso, a entidade sul-americana divulgou o calendário do torneio. Os cabeças de chave, previamente anunciados na semana passada, já conhecem os locais de suas partidas na fase de grupos.

A Argentina é a atual campeã da Copa América. (Divulgação / Copa América / Conmebol)

Estádios

- Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

- AT&T Stadium, Arlington, Texas*

- Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

- Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas

- Exploria Stadium, Orlando, Flórida

- GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri*

- Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida* (LOCAL DA FINAL)

- Levi’s Stadium, Santa Clara, Califórnia*

- Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia* (LOCAL DO JOGO DE ABERTURA)

- MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey*

- NRG Stadium, Houston, Texas*

- Q2 Stadium, Austin, Texas

- SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia*

- State Farm Stadium, Glendale, Arizona

* Estádios que receberão jogos da Copa do Mundo 2026

A fase de grupos será realizada entre 20 de junho e 2 de julho, seguida pelas quartas de final de 4 a 6 de julho. As semifinais serão disputadas nos dias 9 e 10 de julho, em Carlotte e New Jersey. O jogo para definir o terceiro lugar ocorrerá em 13 de julho, enquanto a final está programada para 14 de julho, em Miami.

Locais dos jogos dos cabeças de chave na fase de grupos

Argentina (Grupo A)

- 20/06 Argentina x Canadá/Trinidad Tobago, no Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (jogo de abertura)

- 25/06 Argentina x Chile, no MetLife Stadium, New Jersey

- 29/06 Argentina x Peru, no Hard Rock Stadium, MIami

México (Grupo B)

- 22/06 México x Jamaica, no NRG Stadium, Houston

- 26/06 México x Venezuela, SoFi Stadium, Inglewood

- 30/06 México x Equador, State Farm Stadium, Glendale

Estados Unidos (Grupo C)

- 23/06 Estados Unidos x Bolívia, no AT&T Stadium, Arlington

- 27/06 Estados Unidos x Panamá, no Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

- 01/07 Estados Unidos x Uruguai, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

Brasil (Grupo D)

- 21/06 Brasil x Costa Rica/Honduras, no SoFI Stadium, Inglewood

- 28/06 Brasil x Paraguai Allegiant Stadium, Las Vegas

- 02/07 Brasil x Colômbia Levi's Stadium, Santa Clara

Lista de campeões da Copa América

Argentina: 15 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993 e 2021)

Uruguai: 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995 e 2011)

Brasil: 9 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019)

Paraguai: 2 (1953 e 1979)

Chile: 2 (2015 e 2016)

Peru: 2 (1939 e 1975)

Colômbia: 1 (2001)

Bolívia: 1 (1963)