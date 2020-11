Conmebol divulga datas e horários das oitavas da Copa Sul-Americana

A Conmebol divulgou na manhã desta sexta as datas e horários das oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Os únicos representantes brasileiros que seguem na disputa são Vasco e Bahia e ambas as equipes enfrentarão argentinos na sequência do torneio.

O Gigante da Colina terá pela frente o Defensa y Justicia e o primeiro jogo da decisão será na Argentina, no estádio Norberto Tito Tomaghello, em Florencio Varela, município localizado na província de Buenos Aires, no dia 26 de novembro, às 21h30 (de Brasília). Na semana seguinte, dia 3 de dezembro, os times decidem uma vaga nas quartas em São Januário, no mesmo horário.

O Bahia, por sua vez, inicia sua participação nas oitavas mais cedo, no dia 24 de novembro, contra os argentinos do Unión Santa Fe. O confronto de ida será realizado na Fonte Nova, às 19h15 (de Brasília). Já no dia 1º de dezembro, no mesmo horário, os baianos visitam o adversário, no estádio 15 de Abril.

Vale destacar que caso avancem para a próxima fase, as equipes brasileiras irão se enfrentar no torneio. Com isso, a Copa Sul-Americana poderá ter um duelo entre Vasco e Bahia nas quartas. Porém, antes, os brasileiros terão confrontos difíceis e emocionantes contra os argentinos.

Confira os confrontos das oitavas da Copa Sul-Americana

Bahia x Unión Santa Fe (ARG)​Vélez Sarsfield (ARG) x Deportivo Cali (COL)​Bolívar (BOL) x Lanús (ARG)​Fénix (URU) x Independiente (ARG)Coquimbo Unido (CHI) x Sport Huancayo (PER)River Plate (URU) x Universidad Católica (CHI)Júnior (COL) x Unión de la Calera​Defensa y Justicia (ARG) x Vasco

* Todas as equipes da esquerda jogam a primeira partida das oitavas em casa.