Confira o resultado dos principais jogos do fim de semana (20/11 e 21/11)

O fim de semana vai ser recheado de partidas importantes no Brasil e exterior. O sábado (20) reserva a final da Copa Sul-Americana entre dois clubes brasileiros: Athletico-PR e RB Bragantino, que será disputada no Uruguai. Mas o Brasileirão não para e tem partidas decisivas na luta pelo título, libertadores e rebaixamento.

Outra partida importante no cenário nacional é a decisão da Série C. Após o empate em Minas Gerais, Ituano-SP e Tombense se enfrentam no duelo que decide o campeão da Terceirona 2021. Enquanto isso nos campeonatos europeus, as principais equipes do continente jogam antes da rodada do meio de semana da Champions League.

Confira o resultado dos principais jogos do fim de semana:

SÁBADO (20/11)

Série A

19h - Atlético-MG x Juventude - 2x0

19h - Fortaleza x Palmeiras - 1x0

19h - Chapecoense x Grêmio - 1x3

21h - Atlético-GO x Ceará - 1x1

21h30 - Internacional x Flamengo - 1x2

Série B

16h30 - Confiança x Ponte Preta - 0x1

Série C

17h - Ituano x Tombense - 3x0

Copa Sul-Americana

17h - Athletico-PR x Bragantino - 1x0

Campeonato Espanhol

17h - Barcelona x Espanyol - 1x0

Campeonato Inglês

9h30 - Leicester x Chelsea - 0x3

12h - Watford x Manchester United- 4x1

14h30 - Liverpool x Arsenal - 4x0

Campeonato Francês

13h - PSG x Nantes 3x1

Campeonato Italiano

16h45 - Fiorentina x Milan - 4x3

DOMINGO (21/11)

Série A

16h - Corinthians x Santos - 2x0

17h - Fluminense x América-MG - 2x0

19h - Bahia x Cuiabá 1x1

Série B (20/11)

16h - Coritiba x CSA - 0x1

16h - Brasil x Botafogo - 0x1

19h - Náutico x Avaí - 2x0

Campeonato Espanhol

12h15 - Granada x Real Madrid - 1x4

Campeonato Inglês

11h - Manchester City x Everton - 3x0

Campeonato Italiano

14h - Internazionale x Napoli - 3x2