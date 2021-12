Como na década de 50, Palmeiras tem a chance de ganhar Cinco Coroas

O Palmeiras já fez história em 2021 com a conquista de duas Libertadores e uma Copa do Brasil. No início do próximo ano, o time de Abel Ferreira pode ‘repetir’ o feito de 1950/51, quando a equipe venceu as Cinco Coroas.

Na época, o Alviverde foi o primeiro time paulista a ser campeão da cinco campeonatos oficiais de maneira consecutiva. Na conta, estão a Taça Cidade de São Paulo (2), o Paulistão, o Rio-São Paulo e o Torneio Internacional de Clubes Campeões, considerado pelo Verdão como o primeiro Mundial de Clubes.

Com isso, o Verdão pode se aproximar das Cinco Coroas, conquistando cinco títulos de relevância num curto período de tempo. Destes, três já estão garantidos – duas Libertadores (2020 e 2021) e Copa do Brasil (2020). Os dois restantes serão disputados no início de 2022, sendo estes a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes.

No entanto, diferentemente das conquistas da década de 50, os troféus, se conquistados, não serão de maneira consecutiva, uma vez que o Verdão perdeu campeonatos ao longo do ano.

Atualmente, o Palmeiras está de férias. Os atletas e comissão técnica se reapresentam no início de 2022, iniciando, assim, a preparação para a disputa do Mundial de Clubes.