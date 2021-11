Com todo elenco à disposição, Flamengo faz primeiro treino em Montevidéu

Desde 12h (de Brasília) em solo uruguaio, o Flamengo mal teve tempo de desfazer as malas e, nesta quarta-feira, mesmo dia do voo vindo de Porto Alegre, já realizou o primeiro treino em Montevidéu, sede da final da Libertadores. Iniciada às 16h (de Brasília), a atividade esteve aberta para jornalistas em seus 15 primeiros minutos. Todo o grupo esteve à disposição.

Como de costume, os atletas que foram titulares na partida de terça, em Porto Alegre contra o Grêmio, fizeram apenas um trabalho regenerativo, indo ao campo do Peñarol para um treino leve.

O meia Arrascaeta e o atacante Pedro, recém-recuperados de lesões e que entraram no frustrante empate com o Tricolor, realizaram atividades específicas na academia antes de subir ao gramado. Os dois estarão à disposição para a final de sábado.

O time do Flamengo ainda treina em Montevidéu, no mesmo local (que contou com algumas reformas na parte interna, como aprimoramento da academia), nesta quinta e sexta-feira, ambas as vezes a partir das 15h30 (de Brasília).