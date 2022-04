Com terceiro lugar e vaga na Copa do Brasil em jogo, Águia e Tuna Luso se enfrentam neste sábado

Apesar das eliminações nas semifinais, o Parazão ainda não acabou para Águia e Tuna Luso. Neste sábado (1°), às 16h30, no Estádio Zinho Oliveira, as equipes se enfrentam na partida de ida da disputa pelo terceiro lugar da competição estadual. Além disso, Azulão e Lusa lutam por uma vaga na Copa do Brasil de 2023.

Dinheiro em jogo

A classificação para a Copa do Brasil garante para Águia ou Tuna uma cota de R$ 600 mil. Outra receita em jogo é do próprio Campeonato Paraense. Quem terminar em terceiro leva R$ 106 mil, enquanto o quarto recebe R$ 53 mil. Vale lembrar, a Tuna ainda joga nesta temporada a Série D, enquanto o Águia se classificou para a Quartona de 2023.

Artilharia

A partida também pode definir o atacante Paulo Rangel, da Tuna Luso, como o artilheiro desta edição do Parazão. O centroavante tem oito gols marcados, dois a mais que os atacantes Bruno Alves, do Remo, e Danrlei, do Paysandu, que estão nos dois finalistas do Parazão - com uma lesão na posterior da coxa direita, o camisa 9 bicolor é dúvida.

Volta

As equipes chegam em igualdade para a disputa do terceiro lugar, sem vantagens para nenhum lado. Em caso de empate em pontos e no saldo de gols ao término dos dois jogos, a disputa entre Águia de Marabá e Tuna Luso vai para as cobranças de pênaltis. O duelo da volta está marcado para quarta-feira (6), às 9h30, no Estádio do Souza.

Ambas as partidas têm transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Águia x Tuna

Data: 02/04/2022 (sábado)

Horário: 16h30

Local: Zinho Oliveira

Árbitro: Ignacio José de Almeida Pedro

Assistentes: Rafael Ferreira Vieira e Robson João dos Reis

Prováveis escalações

Águia de Marabá: Zé Carlos; Levy, Rodrigo, Adimilton, Elivelton; Danilo, Betinho, Adauto, Corujinha; Luan Parede e Gabriel.

Técnico: Wando Costa.

Tuna Luso: Victor Lube; Léo Rosa, Lucão, Romário, Edinaldo; Alysson, Kaique (Araújo), Kauê; Fidelis, Neto Ribeiro e Paulo Rangel.

Técnico: Emerson Almeida.