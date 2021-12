Com talento de jovens, Barcelona sofre sustos, mas vence o Elche pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona encontrou dificuldades, lutou, mas conquistou grande vitória sobre o Elche por 3 a 2 pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Xavi abriu vantagem com gols de Jutglá e Gavi, mas sofreu empate em um minuto na segunda etapa. No fim da partida, Nico garantiu os três pontos e os culés seguem sonhando com o G-4 da La Liga.

O Barcelona começou a partida com tudo e aos 15 minutos largou na frente com Jutglá aproveitando cobrança de escanteio e inaugurando o placar de cabeça. Aos 18, Gavi arrancou da intermediária, passou por dois marcadores e ampliou o marcador para os culés. O Elche respondeu em bola parada com Roco sendo lançado na área, saindo cara a cara com Ter Stegen, mas a finalização foi por cima do gol.

O clube catalão teve a chance de sacramentar a vitória na segunda etapa após Jurglá ser enfiado na entrada da área, limpar a marcação e bater para ótima defesa de Badía. O Elche respondeu aos 16 minutos com Morente recebendo passe pelo lado direito e finalizando cruzado para diminuir o placar. No minuto seguinte, o camisa 11 fez boa jogada na ala destra e cruzou para Milla mandar de cabeça e empatar o jogo.

Após o empate, o Barcelona se lançou ao ataque e aos 29 minutos Nico aproveitou um corte errado da zaga do Elche e finalizou, mas o zagueiro Palácios impediu o gol. No fim da segunda etapa, Gavi recebeu passe de Dembélé pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Nico bater de primeira e dar a vitória para a equipe blaugrana.