Com 'Segundinha' suspensa, TJD-PA julga o Parauapebas na próxima sexta-feira (10)

O Parauapebas será julgado na próxima sexta-feira (10), às 17 horas, pela 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) pela suposta escalação irregular do atleta Henrique Santos no jogo de volta das quartas de final da Série B do Parazão, conhecida como Segundinha, contra o São Raimundo-PA.

O Pantera denunciou ao TJD que o jogador do Gigante de Aço teria três cartões amarelos e deveria cumprir suspensão automática. No entanto, segundo o clube santareno, isso não aconteceu e ele jogou a partida entre as equipes de maneira irregular no dia 12 de novembro.

Devido ao imbróglio, a semifinal entre Caeté e Parauapebas ficou suspensa até a decisão judicial. No entanto, a denúncia foi arquivada no dia 23 de novembro pois o São Raimundo, clube que protocolou a denúncia, não pagou as taxas referentes ao processo.

Por conta disso, a Federação Paraense de Futebol (FPF) decidiu continuar a competição e realizou as duas semifinais entre Caeté e Parauapebas. O time de Bragança foi quem garantiu a vaga, ao empatar o primeiro jogo e vencer o segundo.

Porém, o São Raimundo impetrou novo recurso na Justiça e aguarda julgamento. Por causa dessa questão, a competição foi paralisada por tempo indeterminado. Por enquanto, só o Amazônia Independente está garantido na primeira divisão do Campeonato Paraense de 2022 e na final da Segundinha.