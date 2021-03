Adversário do Remo na Copa do Brasil, Esportivo perde para reservas do Grêmio pelo Gaúcho

Em Bento Gonçalves, o Grêmio, recheado de reservas, bateu o Esportivo por 2 a 0, pelo Campeonato Gaúcho 2021. Com o placar, o Tricolor chegou aos 6 pontos, na 3ª colocação. O Esportivo é o 10º, com apenas 3 pontos. O próximo compromisso do Esportivo é fora de casa diante do São Luiz. O Grêmio visita o Juventude.

PAREDÃOO principal nome do confronto nos primeiros momentos foi o goleiro Anderson do Esportivo. Em pelo menos duas chances claras, o arqueiro cresceu diante dos atacantes gremistas e segurou a igualdade no marcador.

THACIANONa casa dos 24 minutos, Vanderson cruzou na medida para o volante Thaciano, que não desperdiçou. De cabeça, o meio-campista colocou o Tricolor em vantagem.

PRESSÃO DO ESPORTIVOCom o objetivo de incomodar o Grêmio e conquistar o empate, o Esportivo se lançou ao ataque e criou três boas oportunidades. Na primeira, Wesley cabeceou na cobrança e escanteio e tirou tinta. Pouco depois, Daniel Cruz aproveitou a sobra e assustou o arqueiro do Grêmio. Na última, Daniel Cruz recebeu cruzamento na medida, testou firme e Brenno salvou.

GOL DO ALÍVIOO gol que sacramentou a vitória do Tricolor veio aos 30 minutos. Léo Chú foi derrubado pelo goleiro na área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Lucas Araújo estufou as redes e sentenciou o jogo

ESPORTIVO 0 X 2 GRÊMIOLocal: Estádio Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)Data-Hora: 13/3/2021 – 20hÁrbitro: Jonathan Pinheiro (RS)Auxiliares: Mateus Olivério Rocha (RS) e Jonathan Giovanella Vivian (RS)Público/renda: pagantes/R$ Cartões amarelos: Lucas Hulk (ESP), (GRE)Cartões vermelhos: –Gols: Thaciano (’24/1ºT) Lucas Araújo (’30/2ºT) ESPORTIVO: Anderson; Itaqui (Mateus Norton, aos 16/2º), Júnior Alves, Amaral e Samuel; Lucas Hulk, e Mateus Santana e Juninho Tarelli (Gonzalo, aos 27/2ºT); Daniel Cruz (Vini Martins, aos 41/2ºT), William (Renan Oliveira, aos 27/2ºT) e Warlei (Wesley Pachedo, ao 0/2ºT). Técnico: Luís Carlos Winck.

GRÊMIO: Brenno; Vanderson (Felipe, aos 39/2ºT), Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan (Heitor, aos 34/2ºT), Thaciano, Léo Chu, Pinares (Lucas Araújo, aos 16/2ºT) e Guilherme Azevedo; Isaque (Ricardinho, aos 16/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.