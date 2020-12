Com possível clássico entre Remo e Tuna na primeira rodada, veja como devem ficar os grupos do Parazão 2021

Está sendo realizada, neste momento, a reunião do Conselho Técnico que visa o Campeonato Paraense 2021. Participam os clubes e organizadores paraa decidir os grupos, a tabela e outros assuntos.

Apenas as datas do torneio estão definidas. O Parazão 2021 começa no dia 28 de fevereiro e vai até 23 de maio. São 16 datas que foram definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em agosto deste ano. O restante será decidido na reunião do conselho.

Apesar de precisar aguardar a reunião, o colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, adiantou como devem ficar os grupos A e B do Parazão 2021, que vão se enfrentar.

No grupo A, vão ficar os times que tiveram posição impar no Parazão deste ano. Paysandu, Castanhal, Bragantino, Itupiranga, Tapajós e Tuna foram a primeira chave.

No grupo B, vão ficar os times que ficaram na posição par. Remo, Paragominas, Águia, Independente, Carajás, Gavião fazem parte da segunda chave.

Ainda segundo o colunista, a primeira rodada vai ter o jogo entre Paysandu e Gavião Kiikatejê, Remo e Tuna, Castanhal e Carajás, Tapajós e Paragominas, Bragantino e Independente, Águia e Itupiranga.

A reportagem entrou em contato com o vice-presidente da FPF, Paulo Romano. Ele informou que essa projeção vai depender da reunião do conselho técnico.