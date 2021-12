Com o término da Segundinha, rodada do Parazão 2022 está definida; confira os jogos

A conclusão da Segundinha do Parazão com o título do Amazônia e o vice-campeonato do Caeté, definiu os grupos do Campeonato Paraense 2022 e também a rodada inicial da competição.

Com o título do Amazônia, a equipe de Santarém entrou no Grupo A, ao lado do Paysandu, Paragominas e Águia de Marabá. Já o Caeté entrou no Grupo C do Parazão, junto com o Remo, Castanhal e Independente de Tucuruí.

A competição terá três grupos com quatro clubes. Equipes no mesmo grupo não se enfrentam, os dois melhores de cada chave e mais os dois melhores terceiros colocados avançam para as quartas de final, com partidas de ida e volta. Os dois piores colocados no geral serão rebaixados.

"Clássicos"

Em 2022 além do Re-Pa, teremos outros "clássicos". O Parazão terá um confronto santareno entre Tapajós x Amazônia, além do encontro de clubes da cidade de Bragança (PA) entre Caeté x Bragantino.

Primeira rodada

O Parazão 2022 está marcado para iniciar no dia 26 de janeiro. A primeira rodada também ficou definida com o término da Segundinha, porém, sem definições de datas, horários e locais. Veja os confrontos:

Tapajós x Independente de Tucuruí

Paysandu x Bragantino

Itupiranga x Caeté

Águia de Marabá x Tuna Luso

Castanhal x Paragominas

Remo x Amazônia