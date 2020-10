Com lesão no testículo, Gustavo Henrique desfalca o Flamengo na Libertadores

O Flamengo tem mais um desfalque para a partida contra o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Além de Diego Alves e Gabigol, o clube anunciou nesta terça-feira que o zagueiro Gustavo Henrique está fora da partida, devido ao corte no testículo sofrido na vitória sobre o Corinthians.

O atleta Gustavo Henrique passou por avaliação com o urologista Paulo Henrique, que recomendou repouso de três dias e antibioticoterapia. Segue sob os cuidados do Departamento Médico. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 20, 2020

Após consulta com o urologista Paulo Henrique, o zagueiro iniciou tratamento com antibióticos e passará por três dias de repouso. O atleta segue sob os cuidados do departamento médico e poderá retornar no jogo diante do Internacional, no próximo domingo, em Porto Alegre.

Além dele, o Rubro-Negro segue na expectativa pela volta da dupla Rodrigo Caio e Arrascaeta. Enquanto o uruguaio já treina com os companheiros, o zagueiro realiza trabalho à parte e é dúvida para enfrentar o Junior Barranquilla, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão em Tempo Real do Lance!.