Com hat-trick de atacante, Tuna vence o Humaitá-AC fora de casa na estreia da Série D

A Tuna Luso Brasileira estreou com o pé direito na Série D do Campeonato Brasileiro. A Águia do Souza venceu o Humaitá-AC por 3 a 0, na noite de sábado (19), na Arena da Floresta, na cidade de Rio Branco (AC) e garantiu os primeiros três pontos na classificação do Grupo A1, com direito a “hat-trick” do atacante Ronaldy.

O clube cruzmaltino voltou a jogar a Série D, após ficar de fora do ano passado, conseguiu a primeira vitória na competição com um verdadeiro “show” de Ronaldy. O primeiro gol do atacante aconteceu aos 30 minutos, ainda na primeira etapa. O atacante da Lusa aproveitou bobeira da zaga do Humaitá dentro da área e mandou para a rede, Tuna 1 a 0.

O segundo gol da Lusa saiu aos 44ª minutos da etapa inicial. Ronaldy recebeu na área e tocou na saída do goleiro do Humaitá, ampliando o mercador para a Águia Guerreira, fechando o primeiro tempo de jogo.

Na volta do intervalo, a Tuna se manteve no ataque, buscando um placar mais elástico e ele veio, mais uma vez com gol de Ronaldy, aos 37 minutos, fechando o marcador na Arena da Floresta em 3 a 0 para a Lusa.

O técnico da Tuna, Ignácio Neto, falou após o jogo em entrevista ao perfil Futebol Zueiro, o quanto foi importante começar bem o Brasileiro da Série D e pediu o apoio da torcida da Lusa na próxima partida em casa.

“Vamos por degrau por degrau, com humildade. Vínhamos fazendo bons jogos nos estaduais. A Tuna jogou como eu gosto, se impondo, buscando os gols do início ao fim da partida. Se conseguirmos manter essa consistência, será um time que dará muitas alegrias ao torcedor cruzlmaltino. E convocar a nossa torcida, para que no jogo em casa possam nos ajudar e fazer mais três pontos”, disse.

O próximo compromisso da Tuna na Série D do Campeonato Brasileiro será no domingo (27), às 15h, contra o Trem-AP, no Estádio do Souza, em Belém. Já o Humaitá encara o Manaus-Am, fora de casa.