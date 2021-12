Com golaços de Messi e Mbappé, PSG goleia o Brugge pela Champions League

Goleada parisiense. Na última rodada da fase de grupos da Champions League, o Paris Saint-Germain recebeu o Club Brugge, nesta terça-feira, e o time de Maurício Pochettino goleou os belgas por 4 a 1. Messi e Mbappé, cada um duas vezes, marcaram os gols no Parque dos Príncipes. Mats Rits descontou.

Com apenas seis minutos de jogo, o PSG já vencia por 2 a 0, com dois gols de Mbappé. O primeiro, com apenas um minuto, foi após o goleiro Mignolet não segurar a bola em cruzamento de Nuno Mendes. O segundo saiu depois de lindo lançamento de Di María para o camisa 7 pegar de primeira.

O terceiro gol parisiense, ainda no primeiro tempo, foi marcado pelo argentino Lionel Messi. Sem Neymar, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo, o camisa 30 assumiu o protagonismo e acertou lindo chute chapado da entrada da área, em lance que já foi repetido diversas vezes na carreira.

No segundo tempo, o Brugge conseguiu descontar aos 23 minutos com o volante Mats Rits. Em linda jogada de Noa Lang pelo meio, o camisa 26 recebeu na entrada da área e bateu de chapa, de primeira, para deslocar do goleiro Donnarumma.

Antes ainda dos 30 minutos, Messi foi derrubado por Van der Brempt dentro da área e o árbitro espanhol Jesús Gil Manzano marcou pênalti. Na cobrança, o argentino bateu no canto esquerdo de Mignolet, que ficou no meio, e fez o quarto do PSG. Foi o quinto gol do camisa 30 nesta edição da Champions.

​Já classificado, o Paris Saint-Germain entrou em campo apenas para cumprir tabela. Com a segunda colocação já definida, o clube francês agora aguarda o sorteio das oitavas de final, que acontecerá na próxima segunda-feira (13). Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.