Com dois clubes paraenses, Copa São Paulo de Futebol Júnior começa neste domingo; veja alguns jogos

Mais tradicional torneio de base do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário nacional. A competição começa neste domingo com quatro partidas, com destaque para Atlético-MG x Aliança-AL, às 20h45, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. O Bragantino e o Castanhal são os representantes do Pará na Copinha. O Bragantino está no grupo 18 e estreia dia 5 contra o Ceará. Já o Japiim da estrada está no grupo 10 e estreia dia 3 contra o XV de Novembro de Jaú-SP

A edição de 2021 será a 52ª da história e terá 128 clubes participantes distribuídos em 32 sedes no estado de São Paulo. As equipes se enfrentam dentro de cada grupo e os dois primeiros colocados avançarão à segunda fase, quando terá início o formato mata-mata até a final, a ser disputada no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo. O local, porém, ainda não está definido. O Pacaembu, que normalmente recebe a decisão, passa por reformas.

O Corinthians é o recordista de títulos da Copinha, com dez conquistas, seguido por Fluminense e Internacional, com cinco, e São Paulo e Flamengo, com quatro. Santos (3), Atlético-MG (3), Ponte Preta (2), Nacional-SP (2) e Portuguesa (2) são os outros clubes que levantaram o troféu mais de uma vez.

O atual campeão é o Internacional, que venceu o arquirrival Grêmio na final de 2020. No ano passado, o torneio foi suspenso devido à pandemia de Covid-19.

Confira os principais jogos da primeira rodada da Copinha:

- Atllético-MG x Aliança-AL - domingo (2), às 20h45, em Lins

- Botafogo x Aparecidense-GO - segunda-feira (3), às 15h15, em Taubaté

- Grêmio x Mixto-MT - segunda-feira (3), às 19h30, em Jaú

- Santos x Operário-PR - segunda-feira (3), às 21h45, em Araraquara

- Fluminense x Jacupiense-BA - terça-feira (4), às 15h15, em Matão

- Internacional x São Raimundo-RR - terça-feira (4), 19h30, em Mogi das Cruzes

- Corinthians x Resende-RJ - terça-feira (4), às 21h45, em São José dos Campos

- Vasco x Lagarto-SE - quarta-feira (5), às 11h, em Santana de Parnaíba

- Palmeiras x Assu-RN - quarta-feira (5), às 15h15, em Diadema

- São Paulo x CSE-AL - quarta-feira (5), às 19h30, em São Caetano

- Cruzeiro x Palmas-TO - quarta-feira (5), às 19h30, em Itapira

- Flamengo x Forte Rio Bananal- ES - quarta-feira (5), às 21h34, em Barueri