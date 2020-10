Com crianças em cenas icônicas, evento homenageia 80 anos de Pelé

O mundo - e não apenas o esportivo - se prepara para as comemorações dos 80 anos do Atleta do Século passado. Na sexta-feira (23), Pelé completa 80 anos de uma vida dedicada ao esporte mais popular do planeta. De uma vida que serve de exemplo e inspiração para adultos e crianças. Até mesmo crianças que não o viram jogar, mas que sabem na ponta da língua contar quem foi Pelé.

Foi pensando nisso, em juntar suas duas principais essências - as crianças e o futebol - que o Caioba Soccer Camp (promotora de eventos de futebol para crianças) resolveu homenagear o maior jogador de todos os tempos recriando alguns de seus lances geniais. E para dar um toque ainda mais especial à iniciativa, o ensaio foi feito no solo sagrado da Vila Belmiro, em Santos.

Foram recriados sete gols históricos da carreira do Rei, marcados contra Itália, Uruguai, Inglaterra e a então Tchecoslováquia, na Copa de 70; o gol contra País de Gales na estreia da Seleção Brasileira na Copa de 1958 (o primeiro de Pelé em Copas); um gol de bicicleta pelo Cosmos, dos Estados Unidos; e o histórico milésimo gol feito de pênalti diante do Vasco, no Maracanã.

- Recriar os gols com as crianças foi a maneira que encontramos de não só homenagear o Pelé por tudo o que ele fez no futebol, mas também poder passar para elas o que o Pelé conseguia fazer. As jogadas, os gols, o quão genial ele foi. Assim conseguimos manter viva a imagem do Pelé por mais gerações. Conseguimos propagar o seu legado por mais tempo. É uma dupla homenagem - diz Caio Ribeiro, ex-jogador, comentarista da Globo e um dos idealizadores do Caioba Soccer Camp.

Dessa forma, as crianças, que sempre foram uma das preocupações de Pelé ao longo da carreira, podem hoje retribuir um pouco o carinho que o Rei do futebol sempre demonstrou por elas.

Participaram das gravações nove crianças com idades entre cinco e 13 anos, respeitando todos os protocolos de segurança e higienização da OMS (Organização Mundial de Saúde).

Crianças recriam cenas icônicas de Pelé (Foto: Divulgação/Caioba)