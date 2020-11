Com briga de jogador e repórter, há 20 anos, Remo x Paysandu decidiram uma vaga na Série A

Em 2020 Leão e Papão disputam a Série C do Brasileiro e lutam para passar de fase e manter o sonho do acesso à Série B, mas em 2000, no dia 19 de novembro, no Mangueirão ainda "bandola" e com direito aos geraldinos, Remo e Paysandu duelaram por uma das vagas na Série A, na então Copa João Havelange.

Após o Paysandu ser eliminado pelo São Caetano-SP e o Remo pelo Paraná-PR, a dupla Re-Pa decidiram o terceiro lugar do módulo amarelo, referente à Série B. No primeiro jogo o Remo que era comandado por Paulo Bonamigo, atual treinador remista, venceu o Paysandu de virada, por 3 a 2, com três gols do atacante Robinho.

Como venceu o primeiro jogo, o Leão tinha a vantagem do empate. Em um Mangueirão lotado, o Paysandu acabou marcando primeiro com o volante Sandro Goiano, depois de cruzamento na área ele empurrou para o gol, após desvio. Papão 1 a 0.

A vitória do clube alviceleste por um gol de diferença levaria a decisão da vaga para as penalidades, mas o Remo tratou logo de voltar para o jogo. Depois de cobrança de escanteio na área Jurinha desviou de cabeça, a bola foi no canto do goleiro Ronaldo, deixando tudo igual, 1 a 1.

PRESSÃO

O Paysandu comandado pelo técnico Givanildo Oliveira, precisando da vitória, foi todo ao ataque e criou inúmeras chances de gols, mas não conseguiu superar a defesa azulina.

DETALHE

Já no fim do jogo o Remo teve uma falta para cobrar pelo lado direito. O jogado Tico, do Paysandu, foi expulso. Na saída ele acabou se envolvendo em uma confusão com um repórter de rádio e os dois se agrediram. Neste momento o jogo estava rolando e Robinho acabou marcando o segundo gol do Remo, porém o árbitro anulou o golo por conta da confusão entre jogador e repórter, que acabou precisando da intervenção da polícia.

DEU LEÃO

Com o empate o Remo avançou na Copa João Havelange para jogar contra o Sport-PE. A equipe azulina acabou derrotada duas vezes nas oitavas de finais por 1 x 2 em Belém e 1 a 0 em Recife (PE) e foi eliminada da competição nacional.