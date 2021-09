Estádio Colosso do Tapajós é liberado para as partidas da Segundinha do Parazão

Uma boa notícia para os torcedores de São Raimundo e São Francisco foi anunciada na noite desta quarta-feira, 1º de setembro: a liberação do Estádio Colosso do Tapajós para os jogos da Série B do Campeonato Paraense. A boa nova foi publicada através de uma postagem na rede social do deputado estadual José Maria Tapajós (PL), que esteve na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) reunido com o secretário Benedito Ruy Cabral e o adjunto Arnaldo Dopazo.

Havia uma indefinição dos jogos do Grupo A da Segundinha do Parazão, do qual fazem partes as equipes santarenas São Francisco e São Raimundo, que até então estavam sem um local para mandar seus jogos na competição. As partidas estavam sendo vetadas no Colosso em razão do início das obras que serão realizadas na praça esportiva.

Outro representante de Santarém no torneio é o Amazônia FC, que está no Grupo D e vai mandar suas partidas na Região Metropolitana de Belém. Recentemente a equipe fechou uma parceria com a Desportiva Paraense, de Marituba, para usar suas instalações durante sua participação no certame.

As partidas no Colosso

No primeiro jogo da chave, São Francisco encara o Altamira, que fará sua estreia no futebol profissional. O jogo será no sábado, 16 de outubro. Já o São Raimundo estreia também contra o Altamira, no dia 19 de outubro. A fase de grupos encerra no clássico Rai-Fran no dia 23 do mesmo mês. Os horários ainda serão divulgados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

O retorno do público aos estádios com liberação máxima de até 30% da capacidade foi anunciado durante o comunicado da mudança para bandeira verde, baixo risco para a covid-19 no Pará, no dia (27) de agosto.