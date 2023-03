Colômbia x Uruguai: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (30/03) pelo Sul-Americano Sub-17

As equipes Colômbia x Uruguai disputam nesta quinta-feira (30/03) a estreia do Campeonato Sul-Americano Sub-17. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Christian Benítez, em Guayaquil, Equador. Confira o horário e as prováveis escalações:

Onde assistir Colômbia x Uruguai ao vivo?

A partida Colômbia x Uruguai pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como Colômbia x Uruguai chegam para o jogo?

Nas últimas 5 vezes que Colômbia e Uruguai duelaram na categoria sub 17, a equipe colombiana obteve apenas uma vitória e o Uruguai venceu todas as outras partidas.

Prováveis escalações

Colômbia: sem informações. Técnico: Ramiro Viáfara.

Uruguai: sem informações. Técnico: Diego Demarco.

FICHA TÉCNICA

Colômbia x Uruguai

Campeonato Sul-Americano Sub 17

Local: Estádio Christian Benítez, em Guayaquil, Equador

Data/Horário: 30 de março de 2023, 18h30