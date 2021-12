Clubes querem pausa da Premier League até janeiro para conter a Ômicron, nova variante da Covid-19

Diante de um surto de Covid-19 nos últimos dias, agravados principalmente pela disseminação da variante Ômicron, o Reino Unido tem visto o número de casos da doença aumentar rapidamente. E com este efeito, várias partidas do Campeonato Inglês têm sido suspensas, o que tem causado temor nos clubes.

De acordo com informações da rede britânica da "ESPN", alguns clubes da Premier League desejam a paralisação do torneio neste momento para evitar o aumento de casos. Com o calendário apertado, entretanto, a missão não é das mais simples de se resolver.

O duelo entre Leicester e Tottenham, que aconteceria nesta quinta-feira, precisou ser cancelado na data da partida. Já é o terceiro jogo consecutivo dos Spurs que não é realizado, sendo dois pelo Campeonato Inglês e um pela Conference League.

Outros duelos da Premier League também precisaram ser adiados, como Brentford x Manchester United, que aconteceria na terça-feira, e Burnley x Watford, que ocorreria na quarta-feira. No caso dos Diabos Vermelhos, apenas sete jogadores estão disponíveis.

O Reino Unido vive momento delicado com o avanço da nova variante. Na última quarta-feira, mais de 78 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 na região. Desde a semana passada, os números de casos na Premier League saltaram de 12 para 42. Segundo a OMS, a Ômicron se espalha mais rápido do que qualquer outra mutação.