Clubes aprovam volta de público na Série A; Bahia e Santos têm jogos adiados

O Campeonato Brasileiro voltará a contar com público. O Conselho Técnico realizado nesta terça-feira (28) decidiu por maioria que os torcedores poderão voltar aos estádios, mesmo sem 100% das cidades terem liberação das autoridades. De acordo com o "UOL", apenas o Athletico-PR entre os 19 representantes dos clubes que participaram da reunião se opôs à presença da torcida. Além disto, a novidade trará ajustes na tabela da competição nacional.

Os confrontos do Bahia com o Ceará e do Santos com o Fluminense, válidos pela 23ª rodada, serão adiados. Até o momento, não houve permissão do governo da Bahia para o regresso da torcida. Já em São Paulo, o decreto para a volta de público passará a ser válido na segunda-feira (4).

Mesmo diante deste panorama, o Palmeiras manteve seu jogo com o Juventude, no Allianz Parque, com portões fechados. O confronto entre RB Bragantino e Corinthians também será sem público.

O Bahia aceitou que os demais participantes joguem com público ao menos até a 26ª rodada. Nesta data, há expectativa de que o governo dê aval para a retomada do público nos estádios em meio à pandemia de Covid-19.

O Flamengo novamente não enviou representantes ao Conselho. O clube frisou que "não cabe à CBF ou aos clubes coletivamente deliberar acerca da existência ou não de público nos estádios, por entender ser uma decisão interna de cada clube, desde que aprovada pelas autoridades competentes".